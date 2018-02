Le Moyen-Orient et la 3ème Guerre Mondiale©Vidéo

Le livre analyse les dimensions arabo-musulmanes plus vastes du conflit israélo-palestinien, à partir de la vision musulmane du monde, fondée sur les versets du Coran qui traitent du statut, des droits et devoirs des non-Muslmans.

Dans ce qui est une étude aussi ambitieuse que fournie, et qui porte un titre terrible : The Middle East and World War III – Why No Peace?, [Le Moyen-Orient face à la IIIè Guerre Mondiale – Pourquoi n’y a t-il jamais la paix?], le Dr Michel Calvo, formé par la Sorbonne et diplômé de l’Université de New York, expert en droit international et en jurisprudence comparée, aborde le conflit complexe, unique et, de toute évidence, insoluble, du Moyen-Orient.

D’une manière aussi minutieusement détaillée que magistrale, regorgeant de liens multimédias [voir vidéo ci-dessous], ainsi que d’une pleine liste d’annexes contenant tous les outils pertinents que permettent la documentation et la correspondance nationale et internationale, il analyse les diverses composantes du conflit moyen-oriental, sous ses aspects historiques, bibliques, coraniques, juridiques et politiques.Lire la suite sur jforum.fr