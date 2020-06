Le mouvement Habad partagé au sujet de la souveraineté

Il n’y a pas que les habitants et les dirigeants des localités juives de Judée-Samarie qui sont divisés sur la question de la souveraineté. Le mouvement Habad aux Etats-Unis et en Israël ne sait pas quelle attitude adopter sur cette question, partagé entre le refus absolu de concessions territoriales menant un jour à un Etat « palestinien » et la volonté de ne pas manquer de respect au président Donald Trump pour tout ce qu’il a déjà fait pour Israël.Lire la suite sur lphinfo.com