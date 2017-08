Le Mossad se compose de 8 divisions… au moins officiellement.

Le Mossad fait partie des agences de renseignement israéliennes comme, entre autres, l’Aman (renseignement militaire) et le Shabak (sécurité intérieure), mais son directeur ne rend compte — contrairement au Shabak — qu’au Premier ministre, qui le nomme et peut proroger son mandat (cas de Meïr Dagan) et autorise seul les éventuels assassinats (il peut éventuellement en informer le ministre de la Défense).

Le Mossad se compose de 8 divisions, mais le détail de l’organisation interne de l’agence est classifié.