Le missile Spike d’Israël, véritable tueur de chars d’assaut.

Premier missile surface-surface à utiliser le guidage par télévision, le Tamuz (plus connu sous le nom de « Spike ») représente la technologie la plus avancée dans son domaine. De multiples variantes de ce missile spécialisé ont été développées depuis sa conception initiale au début des années 1980 et la famille des missiles Spike est devenue l’une des exportations les plus réussies d’Israël. En tant que tueur de chars par excellence, le missile Spike devrait être craint par toutes les armées. Lire la suite sur israelvalley.com