Le ministre syrien des AE gonflé à bloc avec le soutien russe : “Nous allons reconquérir le Golan occupé par Israël”

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères syrien, Walid Muallem, a affirmé samedi que son pays est à présent déterminé à reconquérir la partie israélienne du Golan.

“Tout comme nous avons libéré le sud de la Syrie des terroristes, nous sommes déterminés à libérer totalement le Golan syrien occupé selon les lignes du 4 juin 1967“, a-t-il assuré lors de son allocution devant l’Assemblée générale des Nations-unies.

L'armée syrienne, soutenue militairement par la Russie et l'Iran, a écrasé dans le sang les opposants politiques au régime de Bachar el-Assad et les djihadistes de Daech et d'Al-Qaïda.