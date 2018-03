Le Ministre Jean-Yves Le Drian en Israël les 25 et 26 Mars 2018.

Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian sera en Israël très prochainement. Sa visite, qui n’étonne personne, sera certainement très médiatisée. Elle interviendra quelques mois avant la visite prévue (mais non confirmée) de Emmanuel Macron à Jérusalem. La loi polonaise sur la Shoah, qui vise à interdire toute expression attribuant des crimes nazis à la Pologne, est « malvenue » et « condamnable », avait déclaré mercredi le chef de la diplomatie française. Cette loi est malvenue, il ne faut pas réécrire l’Histoire, ce n’est jamais très bon et il faut surtout s’arc-bouter à la mémoire de la Shoah, la diffuser partout, régulièrement, systématiquement », a déclaré M. Le Drian.Lire la suite sur israelvalley.com