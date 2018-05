Le ministre du tourisme appelle les Israéliens à ne pas se rendre en Turquie

Les tensions entre Ankara et Jérusalem ne cessent de s’intensifier ces dernières semaines, depuis le 30 mars dernier date du début de la « marche du retour » des palestiniens. La crise entre Israël et Turquie s’est encore amplifiée ces derniers jours à la suite de l’ouverture de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, un mouvement auquel le gouvernement turc s’est fermement opposé. Hier, la Turquie a annoncé qu’elle expulsait Eitan Naeh, suite à l’utilisation de la force par Israël pour défendre ses frontières après les tentatives de viols de la barrière de sécurité entre Israël et Gaza par des dizaines de milliers d’émeutiers. En conséquence, le ministre du Tourisme Yariv Levin a appelé les Israéliens à ne pas se rendre en Turquie…. Lire la suite sur tel-avivre.com