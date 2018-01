Le ministre britannique des Affaires étrangères : “Jérusalem doit être divisée”

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, a appelé lundi à la division de Jérusalem, la capitale d’Israël.

“J’ai réaffirmé la promesse du Royaume-Uni de soutenir le peuple palestinien et une solution à deux Etats, le besoin urgent de nouvelles négociations de paix et la position traditionnelle et claire du Royaume-Uni sur le statut de Jérusalem”, a déclaré Boris Johnson dans un communiqué. Lire la suite sur lemondejuif.info