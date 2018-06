Le milliardaire Roman Abramovich réalise le rêve de 30 enfants malades

Roman Abramovich est natif de Lituanie il a passé toute sa jeunesse en Russie avant de venir s’installer en Israël et devenir citoyen israélien.

Nul besoin de parler de l’attrait supplémentaire que représente le fait que cette coupe du monde 2018 ait lieu en Russie, pour ce passionné de « ballon rond ». Comme pour l’immense majorité des amateurs de football, et plus encore par ce qu’heureux propriétaire du Chelsea Football Club, Roman Abramovich se devait d’être présent.

Et, c’est tout à fait par hasard, en parlant de ce projet avec son ami Avram Grant, lui-même ancien directeur de Chelsea, qu’il apprend l’existence de « Fulfilling Dreams », une organisation caritative pour enfants israéliens en détresse chargée de trouver de riches et généreux donateurs pour engranger des fonds sonnants et trébuchants afin de répondre au mieux à leurs besoins immédiats, voire mieux : Réaliser un de leurs rêves !

Ni une ni deux, l’association d’idées « enfants malades – rêve réalisé- match de foot » aidant, il ne lui fallut que le temps pour le dire et…

Merci qui ?

Grâce à lui plus de 30 enfants atteints de maladies invalidantes ont pu assister eux-aussi au spectacle de la coupe du monde de foot en personne et sur place.

« Nous sommes très reconnaissants à tous nos donateurs et plus particulièrement, nous tenons à remercier Mr. Roman Abramovich, pour son immense générosité », a déclaré Gilad Salter, fondateur de Fulfilling Dreams.

Merci Mr Abramovich, grâce à vous, ces enfants ont pu se rendre en Russie pour la coupe du monde 2018. Grâce à vous, ils ont pu vibrer devant le Mexique battant l’Allemagne pourtant championne en titre, regarder le Sénégal battre la Pologne et terminer leur voyage après la rencontre Portugal / Maroc… »

Tout cela en toute sécurité car entourés d’une équipe spécialisée rien que pour eux.