Le mensonge de Biden pendant la cérémonie d’allumage de Hanouka

Jo Biden était très en forme lors de la cérémonie d’allumage de la Hanoukia à la Maison Blanche. Il a pourtant délibérément menti devant ses invités de la communauté juive locale. Le président américain a faussement affirmé qu’il s’était rendu en Israël pendant la guerre des Six Jours pour servir de « liaison ».

La soirée d’allumage est un moment de rapprochement traditionnel entre les présidents américains et la communauté juive. Mais au lieu d’honorer ses hôtes, Biden a profité de ce moment pour réitérer un mensonge sur son passé.

Selon la National Review, Biden a raconté une histoire sur son supposé voyage en Israël pendant la guerre des Six Jours. Et cette histoire inventée lui attribue un rôle de premier plan.

« J’ai bien connu tous les premiers ministres depuis Golda Meir et y compris Golda Meir. Pendant la guerre des Six Jours, j’ai eu l’occasion de me rendre en Israël. Golda m’a invité à venir parce que j’allais servir de liaison entre elle et les Égyptiens à propos de Suez.

Un mensonge plus satisfaisant pour Biden

Cependant, le Times of Israel a rapporté que la réunion était très différente de ce que Biden avait laissé entendre. Plusieurs journalistes ont démystifié de nombreux aspects de l’histoire dans un article d’octobre 2020. Il faut dire que Biden l’avait déjà raconté à plusieurs reprises.

En fait, l’affirmation de Biden concernant la réunion qui s’est déroulée pendant la guerre des Six Jours est complètement fausse. Le Times a rapporté que Biden avait rencontré Golda Meir en 1973, soit six ans après la fin de la guerre des Six Jours !

De plus, cette réunion s’était très mal passée car Biden voulait convaincre la dame de fer israélienne d’abandonner les territoires conquis aux armées arabes. Golda affirmait de son côté que jamais dans l’histoire mondiale des guerres, un pays agressé avait été contraint de restituer les territoires gagnés. D’autant que ni Biden, ni les pays arabes ne proposaient de contrepartie.

La réalité des faits ne plaidait pas en faveur de Biden. Qu’à cela ne tienne ! Biden en a inventé une nouvelle.