Le meilleur de la France hightech à Tel-Aviv. Beau contrat pour Alstom en Israël.

Alstom a annoncé ce mardi en fin de matinée avoir remporté un contrat d’une valeur supérieure à 90 millions d’euros attribué par NTA (Metropolitan Mass Transit System LTD) concernant le développement, la fabrication, l’approvisionnement, la livraison, l’installation, les essais, la mise en service, la garantie et la maintenance du système de signalisation et de commande des trains pour les 90 véhicules du projet de nouvelle ligne rouge du tramway de Tel-Aviv (Israël). Lire la suite sur israelvalley.com