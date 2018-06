Le meilleur ami d’Israël en Afrique

Le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussey, a achevé il y a quelques jours une visite officielle de 48h en Israël à l’invitation du Premier ministre Benjamin Netanyahou. (photo du haut Robert Dussey avec Michael Oren, ministre adjoint en charge de la Diplomatie)

Israël et le Togo. Cette visite fait suite à celle effectuée par le président Faure Gnassingbé en août 2016.

Les deux pays qui entretiennent des ‘relations privilégiées’ ont convenu d’élargir leur coopération, indique le communiqué final publié par la partie togolaise.

Les Israéliens viennent d’inaugurer un centre de traumatologie à l’hôpital d’Atakpamé, le premier du genre en Afrique. En outre, l’Agence forme des experts agricoles. L’objectif est de développer les relations dans les domaines du développement rural, de l’éducation, des sciences et technologies, du développement communautaire, de la protection et de la promotion sociale et de l’intégration de la femme au processus de développement.

Une fact finding mission devrait se rendre prochainement au Togo pour des discussions avec les ministères techniques pour une meilleure prise en compte des priorités du gouvernement togolais conformément aux axes du Programme national de développement (PND).

Le Togo soutien Israël à l’ONU

Lors de leurs échanges, MM. Dussey et Netanyahu ont abordé les questions relatives aux crises en Syrie et au Moyen Orient. Ils ont appelé toutes les parties ‘au dialogue et à la retenue afin de préserver la paix’.

Ils ont réaffirmé leur ferme condamnation du terrorisme et ont appelé à la mutualisation des efforts ainsi qu’à la poursuite de la coopération internationale en vue de leur éradication.

Le ministre togolais des Affaires étrangères ‘a rassuré le gouvernement israélien que le Togo est à ses côtés et lui apportera toujours son soutien au sein des instances internationales dont les deux pays sont membres.

