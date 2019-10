Le mauvais timing de Jared Kushner, gendre de Trump, prochainement à Jérusalem.

Jared Kushner sera t-il le bienvenu à Jérusalem?

On avait presque oublié le fameux plan de paix américain. Le deal du siècle comme on aime à l’évoquer dans l’entourage de Donald Trump. Un Donald Trump qui soudain a plongé dans le registre des dirigeants dont on doit se méfier pour cause d’erreurs stratégiques graves au Proche-Orient. L’abandon par Washington suite au retrait des forces américaines du nord de la Syrie qui ont laissé la place à la Russie de Poutine et au dictateur turc Recep Tayyip Erdogan, inquiète fortement Israël.Lire la suite sur jforum.fr