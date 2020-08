Des pièces ainsi qu’un modèle de masque de type N99 (efficace contre le Covid-19) ont été fabriqués par un bijoutier et exposés ce dimanche 9 août 2020. Il s’agit de la joaillerie israélienne Yvel, située à Motza, près de Jérusalem. Il est incrusté d’or et de diamants et il coûte….1,5 million de dollars !……..Détails……..