Le Maroc et Israël ont convenu de renforcer leur coopération militaire en l’élargissant au renseignement et à la cybersécurité, lors d’une réunion bilatérale de défense mardi à Rabat, selon l’armée marocaine. Les deux pays « se sont accordés pour renforcer davantage cette coopération et l’élargir à d’autres domaines, notamment le renseignement, la défense aérienne et la guerre électronique », a indiqué l’état-major des Forces armées royales (FAR) dans un communiqué. Lire la suite sur israelvalley.com