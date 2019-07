Le Mali avance sur le chemin de la normalisation avec Israël

Le Mali serait-il sur le point d’emboîter le pas au Tchad et de normaliser ses relations diplomatiques avec Israël ? Tout semble l’indiquer. Mais, même sans cela, l’Etat malien ne semble plus voir d’inconvénient à faire affaire avec l’Etat hébreu. La presse malienne rapporte, à ce propos, que le 28 juin dernier, la ministre de l’Economie numérique et de la Prospective, Kamissa Camara, a reçu longuement en audience Albert Khayat, directeur commercial d’Amos Spacecom, une société israélienne basée à Tel-Aviv, spécialisée dans les VSAT.Lire la suite sur tel-avivre.com