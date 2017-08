Le Major-Général Yitzhak Pundak est décédé ce dimanche à l’âge de 104 ans…

Le Major-Général de Tsahal, Yitzhak Pundak, est décédé ce dimanche à l’âge de 104 ans. Koide9enisrael vous dresse le portrait de cet ancien général, diplomate et politicien Israélien né le 13 juin 1913 à Cracovie, en Pologne……Portrait…….

Pundak a immigré en 1933, alors que le pays était encore sous Mandat britannique.

La carrière militaire de Pundak a débuté avec la Haganah. En 1945, il était instructeur comme commandant de peloton.

Durant la guerre d’indépendance de 1948, Pundak a servi dans les forces de défense d’Israël en tant que commandant du 53e bataillon de la Brigade Givati.

Il a dirigé la défense des villages de Nitzanim, Negba, Gat et Gal On.

En août 1948, il a été nommé chef de la brigade Oded et a participé à l’opération Yoav et à l’opération Hiram.

En 1951, il a fondé l’unité Nahal.