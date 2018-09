Le maire de Jérusalem veut frapper fort : Nir Barkat propose à Netanyanu d’expulser l’UNRWA de la capitale israélienne

Le maire de Jérusalem Nir Barkat a annoncé dimanche son intention d’interdire à l’agence de l’ONU pour les Palestiniens (UNRWA) d’exercer toute activité au sein de la ville, capitale d’Israël.

"L'UNRWA est un facteur étranger et inutile qui a lamentablement échoué, et j'ai l'intention de l'expulser de Jérusalem. Seulement 1% des parents choisissent d'envoyer leurs enfants dans les écoles de l'UNRWA et la les écoles se détériorent, leurs services sociaux ne donnent aucun espoir aux résidents et le niveau de satisfaction à l'égard de ces services est très faible. Dans tous les paramètres, l'UNRWA échoue", a-t-il dénoncé.