La police a arrêté lundi matin le maire adjoint de Jérusalem, Meir Turgeman et cinq autres personnes soupçonnées d’abus de pouvoir, d’abus de confiance, de corruption, de fraude et d’infractions fiscales. Meir Turgeman, qui préside le comité de la planification et de la construction pour la municipalité de Jérusalem avait annoncé sa décision de se présenter à la mairie…Lire la suite sur tel-avivre.com