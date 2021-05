Le lycée francophone d’Israël avec le plus fort taux de réussite au bac

Ne cherchez pas ! Pour obtenir son baccalauréat en Israël et faire partie d’un lycée où l’on obtient 100 % de réussite, il n y a qu’une seule adresse, c’est le lycée de Kfar Maïmon et ce depuis près de 40 ans.

Mais quelle est la recette du succès de ce Lycée, situé à quelques minutes de NETIVOT ?

Comment les élèves sont-ils préparés ? À un mois de la date fatidique du baccalauréat, c’est l’effervescence dans les couloirs du lycée. Les jeunes se préparent à une série de devoirs sur table, chaque élève est suivi personnellement par chaque professeur avec pour objectif, se focaliser sur les matières où il peut davantage gagner de points. La machine est en route vers le succès.

Pourtant, pour le Rav David Bittoun qui dirigé cet établissement, ce n’e fut pas si évident cette année : « Il a fallu s’adapter à un mode d’enseignement différent, entrecoupé de confinements, jonglant entre les cours en présentiel et en distanciel, ajouter à des réformes et des reports de dates qui n’ont fait que déstabiliser les élèves durant cette crise sanitaire. Mais tous les moyens sont mis en place pour procurer une aide à certains élèves qui ont en besoin. Ceci étant, le corona est aujourd’hui derrière nous, ici et dans tout le pays . Nos élèves sont vaccinés et toutes les précautions sont prises pour lutter contre l’épidémie ».

L’excellence : 70% de mention au bac

Lors de notre visite, nous croisons un des élèves de Terminale, Aaron, futur diplômé, il a déjà des projets plein la tête. Il intégrera l’année prochaine un programme de yeshiva poursuivant ainsi son apprentissage de l’amour de la Torah, déjà bien acquis, couplé d’une préparation à l’armée. D’autres choisiront l’université. Aaron est confiant, il aura son bac !

Avec des classes de petits formats, l’apprentissage est facilité.

Le lycée de Kfar Maïmon bénéficie de l’agrément du rectorat de Lyon et du partenariat de l’AEFE. Les élèves sont encadrés de professeurs diplômés d’État et expérimentés.

Le lycée de Kfar Maïmon a toutes les cartes en main pour conduire ses élèves à la réussite et obtenir une fois de plus 100 % de réussite au bac cuvée 2021 (70% de mention l’année dernière).