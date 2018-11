Le lt-colonel M. et ses hommes pris en embuscade?©Vidéo

Les troupes des opérations spéciales ont été exfiltrées sous une couverture aérienne après une embuscade tendue par le Hamas, en tout cas une réaction rapide pour les prendre en chasse, à l’est de Khan Younes. Dimanche soir, 11 novembre, le Hamas a annoncé la mort de sept individus, dont un haut responsable des tunnels, Noureddine Baraka. Les forces de Tsahal ont été découvertes par le Hamas au cours d’une opération de lutte contre le terrorisme, contenant une mission de collecte de renseignements et ont été encerclées par des tirs nourris. Un lieutenant-colonel de Tsahal, le Lieutenant-colonel M. et un autre officier ont été tués. Les forces aériennes israéliennes ont été envoyées pour les couvrir et ont bombardé les sources de tirs ennemis pour faire sortir les hommes et leur permettre de traverser la frontière avec Israël. Des clichés palestiniens exhibent, ce matin, un véhicule complètement pulvérisé, du matériel électronique et des bardas censés appartenir à l’équipage de Tsahal. Le bombardement aérien massif était suffisamment massif pour être entendu de loin.Lire la suite sur jforum.fr