Les 26 et 27 juin prochains l’association Corsica Palestina organise à Ajaccio une rencontre sportive amicale entre l’équipe de football des amputés de Gaza et l’équipe futsal de l’ACA. Cet événement sportif et festif, parrainé par Pascal Olmeta, aurait selon les organisateurs reçu le soutien de nombreuses personnalités du monde sportif, culturel et politique corse……..Détails et videos………