Le Livre de Stéphane Amar. « Pourquoi il n’y aura pas d’Etat palestinien ».

Le journaliste français a publié ce printemps un livre au titre péremptoire: « Le grand secret d’Israël: Pourquoi il n’y aura pas d’Etat palestinien ». Selon lui, les espoirs diplomatiques s’opposent diamétralement à la réalité politique et territoriale, qui voit les colonies israéliennes s’étendre de plus en plus.

« Démographiquement, Israël est en train de prendre le dessus. Son taux de natalité extrêmement fort va lui permettre d’annexer la Cisjordanie et de faire un seul Etat entre la mer et le Jourdain », analyse Stéphane Amar dans l’émission Géopolitis.

« Lors de mon arrivée à Jérusalem en 2003, environ 400’000 Israéliens vivaient de l’autre côté de la ligne verte, en Cisjordanie et à Gaza. Ils sont aujourd’hui près de 650’000 rien qu’en Cisjordanie. C’est 10% de la population israélienne, un chiffre considérable », détaille-t-il.Lire la suite sur israelvalley.com