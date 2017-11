Le leader de la gauche israélienne: « La gauche a oublié ce que signifie être Juif « 

Lors d’une conférence à l’université Ben Gurion à Be’er Sheva, Avi Gabbay, le chef de la gauche historique israélienne (parti travailliste) connu aujourd’hui sous l’appellation de Camps Sioniste, a une fois de plus fait une déclaration détonante et polémique. « la gauche a oublié ce que cela signifie d’être Juif » a lancé Gabbay à son auditoire, rappelant presque mot pour mot ce qu’avait déclaré Benjamin Netanyahou au rabbin Kadouri en 1997 et qui, déjà, avait fait scandale à l’époque….. Lire la suite sur tel-avivre.com