Le leader britannique antisémite Corbyn : “Nous allons reconnaître immédiatement la Palestine si nous arrivons au pouvoir”

Le chef du parti travailliste britannique, Jeremy Corbyn, a indiqué mercredi qu’il reconnaitra immédiatement un Etat palestinien s’il est élu à la tête de la Grande-Bretagne.

“L’occupation continue, l’expansion d’implantations illégales et l’emprisonnement d’enfants palestiniens sont un scandale”, a-t-il dit

“Un quart de siècle après les accords d’Oslo, nous ne sommes pas plus proches de la justice ou de la paix et la tragédie palestinienne continue, et le monde extérieur ne fait rien”, a-t-il poursuivi.

Jeremy Corbyn est connu pour ses positions anti-Israël et jugé laxiste face à l’antisémitisme de certains membres du Labour.Lire la suite sur lemondejuif.info