Le Krav Maga ouvre son premier championnat du Monde aujourd’hui à Jérusalem

La première édition des championnats du monde de Krav Naga ouvre ses portes dans le berceau de la discipline, là où tout a commencé, en Israël. Le krav-maga, en hébreu קְרַב מַגָּע , littéralement combat rapproché, est une méthode d’autodéfense d’origine israélienne combinant des techniques provenant de la boxe, du muay-thaï, du judo, du ju-jitsu et de la lutte. Cette méthode est utilisée par l’armée israélienne et des services spéciaux israéliens pour se défendre au corps à corps face aux assaillant mais aussi par de nombreux services de police et forces militaires dans le monde. Aujourdhui, cette methode de combat est devenu un sport a part entière et ouvre son son premier championnat du Monde…. Lire la suite sur tel-avivre.com