Le journaliste américain Jake Torres affirme que les Etats-Unis quittent la Syrie à la demande d’Israël…..

Le correspondant de la Maison Blanche pour le magazine Ami affirme que, selon des sources à la Maison Blanche, le retrait américain de Syrie aurait été demandé par le gouvernement israélien, car selon lui, Israël prépare une attaque de grande envergure contre le Hezbollah et Syrie, dans le style de l’attaque menée mardi soir ( plus d’infos ici ) contre des chefs du mouvement terroriste Chiite Hezbollah et contre des intérets iraniens en Syrie…….Analyse………