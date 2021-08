Le jour où Trump a sauvé un enfant juif

Une histoire d’avion privé qui refait surface. Durant la campagne présidentielle, personne ne l’avait évoquée. Elle aurait pourtant redoré le blason du candidat républicain devenu depuis, président des Etats-Unis.

Donald Trump était à l’époque, un richissime homme d’affaires. C’était en 1988, il y a 30 ans de cela. Le rabbin Harold (Hershy) Ten et sa femme Judy étaient désespérés. Leur fils Andrew souffrait d’une maladie respiratoire rare et non diagnostiquée. Un nouveau traitement était disponible à New-York mais aucune compagnie aérienne n’accepta de prendre le risque de transporter le petit Andrew depuis son domicile à Los Angeles, flanqué de tout le matériel médicale qui l’aider à respirer.

L’état d’Andrew empirait, il ne respirait pratiquement plus. L’information de la tragédie vécue par la famille commence à circuler. En désespoir de cause, les parents appellent des propriétaires d’avions privé. « Tous déclinaient », se souvient le père. « Puis nous appelons Donald Trump. Il ne nous a même pas laissé finir et a accepté. Oui, il a accepté de nous envoyer son Boeing 727 privé, sur le champ ».

« Nous avons vécu ce jour-là comme un double miracle »

L’appareil atterrit à l’aéroport de LaGuardia. Le jeune Andrew est aussitôt transféré à l’Hôpital Schneider pour enfant du centre médical juif de long Island.

« Nous avons vécu ce jour-là comme un double miracle » se remémore la grand-mère, Feigy. « D’abord cet avion pour notre petit Andrew et puis le traitement qui lui a redonné vie en quelques jours ».

Le « sauvetage » de Trump aura permis à Andrew de vivre dix années de plus. Il a succombé à sa maladie en 1998 alors qu’il était âgé de 13 ans. Ses parents ont créé à sa mémoire, le parc Avraham Moshé (le nom en hébreu d’Andrew). Il s’agit d’un camp de détente sportif et d’artisanat pour les adolescents et adultes juifs ayant des besoins spéciaux.