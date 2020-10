Le jour où la terre trembla en Israël : 500 morts

Faut-il encore rappeler aux Israéliens que leur pays est situé le long de la faille syro-africaine, une rupture de la croûte terrestre qui court le long de la frontière qui sépare Israël et la Jordanie.

Pour les sismologues, un tremblement de terre majeur est attendu environ tous les 80-90 ans dans la région. En 1927, des centaines de personnes ont péri à Jérusalem quand la terre a tremblé avec une magnitude de 6,25. Un siècle auparavant, en 1837, un tremblement de terre avait détruit la ville de Tibériade et celle de Safed, en Galilée, faisant un millier de victimes.

Il ne reste que très peu d’images du séisme de 1927. Ce fut un 11 juillet à 16h. Les villes les plus touchées furent Jérusalem, Jéricho, Ramallah, Tibériade et Shehem (Naplouse). Les secousses se prolongèrent durant 90 secondes. Les Syriens, les libanais et même les Egyptiens ressentirent les répliques. Bilan : 500 morts et plus de 1 000 blessés.

100% de chance qu’un tremblement de terre majeur ait lieu en Israël

Le front intérieur de l’armée israélienne avait effectué, en juin 2018, un exercice de préparation à un fort tremblement de terre.

L’exercice a simulé un séisme de magnitude 7,1 sur l’échelle de Richter qui aurait entraîné des milliers de morts et l’évacuation de 150 mille personnes.

Le directeur du comité de coordination national pour la préparation au tremblement de terre en Israël, Amir Yahav, a déclaré lors d’une réunion du Comité de surveillance israélien de la Knesset, tenue le 16 Janvier dernier : « il y a 100% de chance qu’un tremblement de terre ait lieu en Israël, ce n’est qu’une simple question de temps »