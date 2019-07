Un article de Jean Klein pour Israël Valley. Hatzerim, le kibboutz le plus riche d’Israël, soigne des arbustes très spéciaux qui produisent le Jojoba sur 1 900 hectares de terrain et ceux-ci contribuent au bonheur d’un des derniers bastions collectivistes et socialistes d’Israël. Lire la suite sur israelvalley.com