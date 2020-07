Le jeu dangereux du consul général de France en visite à Ramallah

Selon le quotidien officiel de l’Autorité palestinienne, René Troccaz a présenté le rejet par la France de l’intention israélienne d’appliquer sa loi civile à certaines parties de la Judée et de la Samarie. Le consul général a également appelé à la création d’un État palestinien, à la résolution de la situation des réfugiés palestiniens et à la libération des détenus.

«Lors d’une réunion entre [le secrétaire du Comité exécutif de l’OLP, Saeb] Erekat et le consul général de France René Troccaz,… le consul général de France a souligné le rejet absolu de son pays d’une annexion [israélienne]. Il a demandé son annulation afin d’entamer un processus de paix crédible sur la base du droit international, des organismes internationaux et des accords définis de manière à garantir la fin de l’occupation, la réalisation de l’indépendance de l’État de Palestine dont la capitale est Jérusalem-Est à l’intérieur des frontières de 1967, la résolution des problèmes de statut permanent – au premier rang desquels la question des réfugiés sur la base de la résolution 194 [ONU], et la libération des prisonniers. »

En d’autres termes, pour la France, dans un accord de paix avec les Palestiniens, Israël doit accepter une solution à la situation des réfugiés palestiniens sur la base de la résolution 194 de l’ONU. C’est la même résolution de l’ONU que l’AP cite comme garantissant les droits de plus de 5,5 millions soi-disant «réfugiés» qui afflueront vers Israël. Étant donné que la population d’Israël est d’un peu plus de 9 millions de personnes, dont 2 millions sont des Arabes israéliens, dans la pratique, ce que les Français suggèrent est la destruction d’Israël en tant que pays juif.

Ensuite, la France estime que pour parvenir à la paix, Israël doit accepter la «libération des prisonniers». Ces prisonniers comprennent des meurtriers de masse responsables de multiples attaques terroristes. On y trouve Abdullah Barghouti, meurtrier de 67 personnes, Ibrahim Hamed, meurtrier de 54 personnes et Hassan Salamé, meurtrier de 44 personnes, ainsi que des centaines d’autres meurtriers.

On ne sait pas pourquoi la France estime que la libération des meurtriers de masse est une condition préalable à la paix israélo-palestinienne. Ces terroristes ont massacré des centaines de civils, dont beaucoup étaient de nationalité étrangère. Exiger la libération de meurtriers terroristes n’est pas seulement un appel à saper la justice, mais est une expression directe de soutien aux terroristes.

Peu de temps avant que Troccaz ne rencontre Erekat, l’Autorité palestinienne a publié ses demandes en prévision de la décision d’Israël d’appliquer son droit civil à certaines parties de la Judée-Samarie. La position de la France, telle qu’exprimée par Troccaz, n’est rien d’autre que l’adoption par la France des exigences de l’AP.

«Récemment, les dirigeants palestiniens ont accru leurs contacts internationaux afin d’empêcher l’annexion et de préparer une conférence [de paix internationale], comprenant des membres du Quatuor international (c’est-à-dire les États-Unis, l’UE, la Russie et l’ONU. Ils ont transmis un message direct aux États: Tenir une conférence de paix internationale en s’appuyant sur le droit international et les sources d’autorité internationalement convenues, afin qu’il réalise les perspectives de la solution à deux États, la fin de l’occupation israélienne, la réalisation de l’indépendance nationale de l’État de Palestine dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, la résolution de la [cause] des réfugiés conformément à la résolution 194 de l’ONU et la libération de tous les prisonniers. «