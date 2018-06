« Le Jerusalem Golden Trio » et l’appel classique du 18 juin

Après son interprétation de l’hymne national américain, pour l’inauguration de l’ambassade US à Jérusalem, IC Music Club vous invite à découvrir l’événement à ne pas manquer Beyond forgiveness by the Jerusalem Golden Trio . Réserver et vous pourrez dire Nous étions à leur première. On vous attend

IC Music Club est une société de production de concerts spécialisée dans le « light classic », le jazz, le klezmer, la hazanout et la world music. Ilan Chouraki, compositeur et producteur, entouré d’une équipe de passionnés, travaille en étroite collaboration avec son fils Gabriel, manager de « Jerusalem Music Productions ».

Ensemble, ils vous convient au premier concert du « Jerusalem Golden Trio ». Un trio composé d’Evgenya Antonova au piano, de Gabriel Chouraki au violon et d’Esther Valladares au violoncelle.

Vous pouvez réserver votre soirée du lundi 18 juin, à 20h00, à l’Auditorium, 26 King David St. Jérusalem, pour ce concert d’ouverture. Le prix des places est de ₪ 50, et de ₪ 20 pour les étudiants et les soldats.

Aux couleurs d’Israël

« Pour connaître un peuple, il faut écouter sa musique » (Platon). C’est pourquoi Le Jerusalem Golden Trio s’affiche aux couleurs d’Israël.

A l’occasion de ce concert, vous découvrirez une création d’Ilan Chouraki : « Beyond forgiveness » (Au-delà du pardon). Cette sonate est composée de 3 mouvements dont les titres sont respectivement : « Les autres » qui dépeint la civilisation occidentale, « Solitude » qui est une représentation du caractère juif, et le troisième mouvement « La marche du vivant », qui symbolise la réponse du compositeur à la question du pardon, et qui est le portrait des bâtisseurs de la Terre d’Israël.

Vous entendrez également une autre création : Nigun Miron, sur un air juif populaire et traditionnel.

Ilan a également adapté et arrangé pour cet ensemble des œuvres de George Gershwin, de Leonard Bernstein, de Camille Saint-Saëns, d’Astor Piazzolla, de John Williams et d’Edith Piaf.

Répondez à l’ « Appel » du 18 Juin 2018 avec le concert de musique classique de Beyond forgiveness by the Jerusalem Golden Trio. Auront-ils le plaisir de votre présence ?

Réserver sur

website: www.icmusic.club/booking