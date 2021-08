Le Hezbollah veut utiliser Israël pour redorer son blason

De plus en plus contesté au Liban pour sa responsabilité dans le chaos qui détruit peu à peu le pays, le Hezbollah a trouvé la parade pour tenter de redorer son blason : se présenter comme le défenseur efficace contre « l’agression israélienne ». En réchauffant le front avec Israël, l’organisation terroriste chiite espère refaire un tant soit peu de consensus au Liban et faire oublier son rôle de termite dans l’Etat libanais.Lire la suite sur lphinfo.com