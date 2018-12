Le Hezbollah s’éloigne de la frontière et déplace son QG

Le lundi 17 décembre, le Hezbollah a retiré discrètement ses forces du sud-Liban loin des troupes israéliennes et a modifié leur format opérationnel, rapporte les sources militaires exclusives de DEBKAfile. Il est trop tôt pour déterminer ce que le groupe libanais est exactement en train de faire en ce qui concerne ses prochaines mesures, si ce n’est que ce déménagement intervient un jour après que Tsahal a découvert un quatrième tunnel transfrontalier. Le Hezbollah a également réduit au silence son réseau de communications militaires dans le sud du Liban et arrêté de transmettre des instructions à ses centres de commandement et à ses troupes.Lire la suite sur jforum.fr