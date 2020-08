Le Hezbollah peut-il capitaliser sur l’explosion de Beyrouth?

Un photographe de mariage pilotait un drone à Beyrouth mardi. Alors que le drone passait au-dessus de la tête de la mariée, puis tournait à côté de sa robe, une explosion massive à des kilomètres de là a provoqué une explosion d’air qui a envoyé de la poussière en rafales dans le cadre et a poussé la mariée à courir pour se mettre à l’abri. L’équipe de tournage et la mariée ont été des plus chanceuses. Dans tout Beyrouth, au moins 145 personnes ont été tuées, des milliers ont été blessés et la ville a été dévastée.Lire la suite sur jforum.fr