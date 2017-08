Le Hezbollah menace les civils israéliens

Le Hezbollah a lancé une campagne de pub digitale en hébreu dans le but d’intimider les citoyens israéliens en leur promettant une nouvelle guerre et en leur distillant des conseils sous forme de photos sur la façon de s’y préparer. En résumé, une campagne qui se veut être originale et drôle mais qui vous en jugerez n’est ni l’un ni l’autre tant elle est banale et sans intérêt.

La campagne a été baptisée par l’organisation terroriste chiite Libanaise : »Objets nécessaires pour la prochaine guerre » ou encore : « Ce que vous devez avoir sur vous lors de la prochaine guerre ».