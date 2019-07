Le Hamas veut les missiles BM-21 Grad des Houthis

Cette semaine, une délégation du Hamas à Téhéran, dirigée par le chef adjoint Salih al-Arouri, a réclamé un approvisionnement en BM-21 Grads, les mêmes missiles balistiques envoyés par l’Iran aux insurgés yéménites Houthis. C’est ce que rapporte les sources militaires et de renseignement de DEBKAfile. Les visiteurs palestiniens de Gaza ont été secrètement reçus par les plus hauts responsables des gardiens de la révolution et même publiquement, comme un honneur inhabituel, par le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei.Lire la suite sur jforum.fr