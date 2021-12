La toile maléfique tissée par l’Iran autour d’Israël s’étoffe encore davantage. Peu à peu et sous la supervision de l’Iran, le Hamas a commencé à s’installer au Liban. Au diapason avec les organisations terroristes chiites dès qu’il s’agit de combattre Israël, le Hamas sunnite est de plus en plus présent dans le pays du Cèdre.Lire la suite sur lphinfo.com