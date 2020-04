A Gaza et à Ramallah, le virus du Corona est un nouveau prétexte pour redonner du tonus au virus de la haine, du mensonge et des menaces. Si l’Autorité Palestinienne – relayée par Ahmad Tibi – accuse Israël et Tsahal de diffuser le virus dans sa population, à Gaza, le Hamas menace Israël de nouvelles violences s’il venait à manquer du matériel médical.Lire la suite sur lphinfo.com