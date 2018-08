Le Hamas immole les animaux par le feu et personne ne proteste !

Ils sont les premiers à crier haro sur le baudet à la moindre incartade… Mais où sont passés les amis des animaux alors que la cause à défendre en Israël est plus urgente et « brulante » que jamais »?

Qui s’offusquera enfin de voir ces pauvres animaux victime des ballons incendiaires lancés en Israël par un groupe terroriste islamiste palestinien nommé Hamas !

Comment se peut-il que des milliers d’animaux aient pu brûler vifs en Israël ces trois derniers mois dans l’indifférence la plus absolue de toutes ces associations « amies des animaux » ?

« Aucun animal ne mérite cela », dénonce Tsahal qui outre « 30 millions d’amis » montre du doigt également l’association PETA (Pour une éthique dans le traitement des animaux) et le Fonds mondial pour la nature (WWF).

“Ces derniers mois, une multitude d’animaux ont été brûlés vifs par le Hamas : Que font toutes ces associations ?

« @30millionsdamis et leurs homonymes » condamnent-t-elles tout cela ? s’interroge l’armée israélienne qui diffuse une vidéo à ce sujet :

https://twitter.com/Tsahal_IDF/status/1029447786692071424

Ces derniers mois, de nombreux animaux ont été brûlés vifs par le Hamas@30millionsdamis condamnez-vous cela ? pic.twitter.com/cfIzBw7fco — Tsahal (@Tsahal_IDF) 14 août 2018

Silence radio à cette interpellation !

Et pourtant « la Fondation 30 Millions d’Amis » se vante d’être toujours plus engagée pour défendre la cause de la moindre bestiole au point d’avoir créé une application spéciale, une charte pour les mieux défendre encore, (comme ils le feraient pour ces pauvres palestiniens ?) :

« Offrez-vous tous les outils pour défendre activement la cause animale. Devenez un défenseur des animaux admirable et engagé. »

De son coté, Brigitte Bardot, elle aussi, par le biais de moults lettres et appels divers et variés ne cesse de fustiger tout ce qui a un tant soit peu de pouvoir mais ne bouge pas… A commencer par le président Macron dont elle dénonce l’inaction et celle de son gouvernement. Un homme qui se permet de traiter « La cause animale par-dessus la jambe, et d’en faire la cinquième et dernière roue du carrosse présidentiel »

Que le silence règne lorsqu’il est question du sort des israéliens qui risquent leur vie pour éteindre ces feux provoqués par le Hamas n’a rien d’étonnant, antisionisme aidant.

Mais que l’on n’entende rien à propos du sort de la faune israélienne !

Et pourtant la défense de cette cause ne date pas d’hier si l’on s’en réfère à la déclaration de l’écrivain Romain Rolland qui fera office de conclusion à cet article:

« La cruauté envers les animaux et même l’indifférence envers leur souffrance est à mon avis l’un des péchés les plus lourds de l’humanité. Il est la base de la perversité humaine. Si l’homme crée tant de tourments, quel droit a-t-il de se plaindre de ses propres souffrances ? Source https://www.lemondejuif.info/2018/08/video-faune-decimee-par-les-ballons-incendiaires-du-hamas-larmee-israelienne-denonce-le-silence-des-organisations-de-protection-des-animaux/