Le président américain Joe Biden et la première dame Jill Biden ont souhaité de bonnes fêtes de Pessah à la communauté juive avant le début des célébrations. « Ce soir, les communautés juives des États-Unis et du monde entier se réuniront autour de la table du Seder pour célébrer la Pâque juive », a déclaré M. Biden dans un message publié sur les réseaux sociaux. « À tous ceux qui célèbrent cette fête de la liberté, Jill et moi vous souhaitons, ainsi qu’à vos proches, une bonne Pâque. Hag Sameach ! »Lire la suite sur israelvalley.com