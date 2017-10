Le groupe Vinci, sera en visite en Israël à la mi-Octobre 2017.

Le groupe Vinci, sera en visite au Technion – Israel Institute of Technology le 18 Octobre 2017 (annonce de Muriel Touaty sur son blog). Vinci est un acteur mondial des métiers des concessions et de la construction, employant plus de 185 000 salariés dans une centaine de pays. L’activité de Vinci s’organise autour de 4 pôles de métiers : Vinci Concessions, Eurovia, Vinci Construction et Vinci Énergies. Son chiffre d’affaires est de 39,043 milliards d’euros. Lire la suite sur israelvalley.com