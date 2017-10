Le groupe Chinois SehngJing signe un accord avec l’Etat d’Israël.

Le ministère israélien de l’Economie et de l’Industrie israélien a mis en place à Pékin le premier programme d’accélérateur entre Israël et la Chine avec son partenaire chinois, le groupe SehngJing, un fonds de placement et un cabinet de conseil. Le programme vise à aider les entreprises israéliennes à pénétrer le marché chinois en fournissant aux cinq entreprises israéliennes sélectionnées les connaissances, le soutien et les ressources pour des levées de fonds nécessaires à une implantation réussie dans le marché chinois. (Times of Israel)

Selon tribunejuive.info : « Depuis le 24 janvier 1992, jour de la cérémonie de la signature d'un accord établissant les relations diplomatiques complètes, les échanges bilatéraux avec la Chine ont été multipliés par 200 et atteignent aujourd'hui plus de 11 milliards de dollars.