L'ancien grand rabbin de France René-Samuel Sirat est décédé ce vendredi à l'âge de 93 ans, a annoncé son petit-fils Ariel Danan. Il sera enterré dimanche à Jérusalem. De nombreuses personnalités et institutions françaises juives et non-juives, ont adressé leurs condoléances et exprimé leur tristesse.