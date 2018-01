Le grand écrivain israélien, Aharon Appelfed, est mort la nuit dernière

Aharon Appelfeld est né en 1932, à Czernowitz, en Bucovine, dans l’ancien empire austro-hongrois tour à tour roumaine, soviétique et aujourd’hui ukrainienne. Il a immigré en Israël en 1946 et est mort dans la nuit de mercredi à jeudi à l’âge de 85 ans. Il était un des plus grands écrivains vivants et une voix majeure de la littérature israélienne. Des Etats-Unis, jusqu’au Japon, il était admiré partout. Il a reçu le Prix d’Israël en 1983 et le Prix Médicis en 2004 pour son roman « Histoire d’une vie ». Il fut une immense figure de la littérature israélienne contemporaine. Lire la suite sur tel-avivre.com