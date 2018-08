Le Gouvernement Suédois Finance l’Antisémitisme

Malmö et toutes les grandes villes suédoises sont considérées comme peu sures pour les juifs ; et l’antisémitisme qui sévit en Suède a attiré l’attention internationale. La Suède mérite-t-elle vraiment cette mauvaise réputation ou y a-t-il un malentendu ? En décembre 2017, quand le président américain Donald J. Trump a reconnu Jérusalem comme capitale d’Israël, des manifestations ont eu lieu à Malmö. Des manifestants, souvent d’origine arabe, ont crié : « Rendez-nous notre liberté et nous allons abattre les Juifs » ; au cimetière juif, un lieu de prière a été attaqué à coup de bombes incendiaires. À Göteborg, la synagogue de la ville a également été attaquée à coup de bombes incendiaires.llah ne décide pas en Suède »). Lire la suite sur tel-avivre.com