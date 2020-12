Le gouvernement israélien au bord de la chute et face à la Covid

La coalition gouvernementale est sur le fil du rasoir, sa survie dépend de deux politiciens incompatibles: le Premier ministre Binyamin Netanyahu et le ministre de la Défense et suppléant du Premier Ministre, Benny Gant. L’un ou l’autre doit céder la place pour battre le vote de dissolution de la Knesset le mercredi 2 décembre. Cependant, après huit mois au pouvoir, leurs partis Likud et Kahol Lavan n’ont jamais réussi à surmonter leur dissonance pour consommer un partenariat de travail et battre ensemble la pandémie de covid et ses dommages économiques collatéraux.Lire la suite sur jforum.fr