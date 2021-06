Le gouvernement de Lapid et Bennet ne durera pas plus d’un an

Le nouveau gouvernement d’union nationale devra adopter le budget dans les 100 jours. Si cela ne se produit pas, le gouvernement sera dissout et Naftali Bennett restera le premier ministre du gouvernement de transition, et Lapid perdra le poste de premier ministre remplaçant et le droit de diriger le gouvernement par rotation – cette clause, répétant l’accord entre Netanyahou et Gantz, a déjà été convenu et inclus dans l’accord de coalition.Lire la suite sur jforum.fr