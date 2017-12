Le Giro 2018 s’élancera bien de Jérusalem le 4 mai prochain. Le BDS va enrager.

Le Giro 2018 s’élancera de Jérusalem le 4 mai prochain, avec un contre-la-montre individuel.Après un bref incident sur l’appellation « Jérusalem Ouest », vite retirée, tout devrait rentrer dans l’ordre. Le BDS va être très triste en lisant l’article que nous avons sélectionné :

Selon todaycycling.com : »Le peloton restera ainsi trois jours en Israël avant d’effectuer son retour en Italie, le 8 mai. La formation continentale professionnelle Israël Cycling Academy, qui évoluerait ainsi à domicile, va-t-elle participer à son premier Grand Tour ? Tout porte à croire que oui.

Si elle participe au premier Grand Tour de son histoire, Israël Cycling Academy évoluerait à domicile lors des trois premières étapes du Giro d’Italia. Sylvan Adams, instigateur du grand départ du Tour d’Italie 2018 à Jérusalem et propriétaire de l’équipe, semble certain que la formation israélienne sera présente sur le Giro en mai prochain. « Je suis la personne qui a amené le Giro en Israël », explique le principal intéressé à CyclingTips. « Par ailleurs, je suis propriétaire de cette équipe. Ces deux projets sont intimement liés. En effet, nous avons fait une demande à RCS [la société organisatrice du Tour d’Italie] pour participer au Giro et notre demande, je crois, a été très très bien reçue. Je suis très confiant sur nos chances de participer à notre premier Grand Tour même s’ils n’ont pas fait d’annonce officielle. » Lire la suite sur israelvalley.com