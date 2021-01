Le génie juif orthodoxe et la nouvelle vague de programmateurs high-tech d’Israël

Bnei Brak, Israël. Au troisième étage d’une banlieue de Tel Aviv se trouve une entreprise de haute technologie : « Start-Up Nation. » Des rangées de programmeurs tapent sur leur clavier et martèlent un code informatique pour des applications mobiles. Ils travaillent comme développeur web dans un petit hub de technologie de la ville, fief de l’orthodoxie juive. Les programmeurs sont tous juifs orthodoxes, connus pour leurs traditions strictes et leur style de vie religieuse. Ils sont appelés Haredim, ce qui signifie «ceux qui tremblent dans la crainte de Dieu, » et ils sont la prochaine vague d’Israël de programmeurs high-tech.

En journée, ils adhèrent à leur mode de vie religieuse, ils étudient le Talmud au premier étage de l’immeuble. L’après-midi, ils se déplacent au deuxième étage et étudient quelque chose de différent, très différent. Au lieu d’étudier les textes anciens, ils apprennent les langages informatiques modernes et la programmation informatique. Les élèves commencent par les mathématiques et l’anglais, des sujets qu’ils n’avaient jamais appris dans leur mode de vie stricte car leurs apprentissages se concentrent sur les matières religieuses.

Puis ils commencent à apprendre à programmer. Après une année d’étude seulement, ils commencent à maîtriser les domaines de haute technologie. « Ce sont des gens qui ne connaissaient rien au sujet des ordinateurs il y a un an, et vous allez les voir développer des applications Web, des applications mobiles », explique Mor Vered, le directeur général de RavTech, une école de haute technologie religieuse où les élèves étudient le judaïsme et la technologie.

Un œil et un cœur pour l’analyse

De nouvelles classes commencent chaque année avec environ 30 étudiants. Les étudiants sont tenus de passer des tests en mathématiques, en anglais et en développement web. « Ils sont vraiment curieux », dit Noam Elfenbaum, l’un des enseignants. « Ils veulent juste savoir, pour comprendre ce qui se passe, et ils ne sont pas satisfaits des réponses peu profondes. » Cette école religieuse est un moyen de trouver du travail pour les hommes Haredi car le chômage et la pauvreté sont des problèmes majeurs dans la communauté ultra-orthodoxe.

Chez les hommes ultra-orthodoxes, 55% sont au chômage. Dans la plupart des familles juives orthodoxes, la femme travaille, souvent dans des emplois à faible revenu, tout en soutenant une famille nombreuse. En moyenne, les familles ultra-orthodoxes ont six enfants. La communauté orthodoxe haredi représente 10% de la population d’Israël, mais il est le segment le plus dynamique de la population.

La plupart des étudiants de RavTech ont la trentaine. Ils ont déjà une famille. Maintenant, ils sont à la recherche de travail. Les emplois de programmation permettent aux orthodoxes de maintenir leur mode de vie stricte. Entre les cours de programmation, ils font des pauses pour les prières de l’après-midi. D’ailleurs, certains Haredim lisent la prière désormais à partir de leur téléphone portable. Pour ces hommes de la stricte observance qui travaillent dans l’économie moderne d’aujourd’hui, la technologie est toujours à portée de main.